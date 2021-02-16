Общественная палата Москвы: Вопрос установки памятника на Лубянке требует широкого обсуждения

С просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы выступили известные писатели и блогеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественная палата Москвы намерена составить список исторических персон, достойных установки памятника на Лубянской площади. В дальнейшем этот список будет широко обсуждаться, в том числе и с привлечением максимального числа жителей города. Об этом 16 февраля заявил глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты города Москвы Алексей Венедиктов.

- Следующий наш шаг - формирование списка по предложениям, которые мы сформируем совместно с организациями, принимающими в этом участие, - рассказал Венедиктов. - Какие-то серьезные фигуры, важные для нашей страны, они будут очень разные. И мы попробуем пропустить его через максимальное количество москвичей.

Предложения о том, кто достоин памятника на Лубянской площади, будут собираться через московские муниципалитеты.

- Мы направим предложение во все муниципальные советы города Москвы, их 123. Это 2 тысячи муниципальных депутатов абсолютно разных по политическим, этическим, эстетическим взглядам и попробуем получить их мнение - 123 протокола для того, чтобы все москвичи могли высказаться по этому вопросу, - подчеркнул Венедиктов.

Ранее с предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на его историческое место на Лубянской площади выступили известные писатели и блогеры. Открытое обращение к правительству Москвы подписали Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов и многие другие. В обращении говорится, что памятник «успел стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы», и что его возвращение на «исторически обусловленное место установки» дополнит установленный на той же площади монумент жертвам политических репрессий.

Идею вернуть монумент главного чекиста СССР на Лубянку поддерживает и общественная организация «Офицеры России». Ее представители заявили, что снос памятника в 1991 году был незаконным, и теперь необходимо восстановить историческую справедливость. Сейчас монумент находится в парке «Музеон».

Идея установить памятник председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК) Феликсу Дзержинскому появилась еще накануне Великой Отечественной войны. В 1940 году был объявлен творческий конкурс на лучший макет памятника. В нем принимали участие самые именитые скульпторы того времени, включая Веру Мухину, автора монумента «Рабочий и колхозница». Победителем стала Сарра Лебедева, когда-то сделавшая прижизненный скульптурный портрет Дзержинского. Но проект заморозился из-за войны. А после Победы макет Лебедевой так и остался лежать на полке: изваять скульптуру главного чекиста Советского Союза доверили скульптору Евгению Вучетичу. Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года.

С тех пор Дзержинский прижился на Лубянке — вплоть до 1991 года, когда разъяренная толпа после неудачной попытки переворота ГКЧП не взяла монумент штурмом. Чтобы сохранить памятник от разрушения, депутаты Моссовета приняли срочно решение аккуратно демонтировать его с помощью крана. В октябре того же года монумент отправился на хранение в «Музеон».