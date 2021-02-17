В Подмосковье подать заявку на ЕГЭ и ОГЭ можно через «Госуслуги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для школьников Московской области упростили процедуру подачи заявки на ЕГЭ и ОГЭ. В этом учебном году изменения коснутся общего экзамена, а в следующем – единого.

Ребята смогут записаться на тестирование онлайн, а не приходить для этого в школу или управление образования.

На всю процедуру уйдет не более пару минут, а провести ее можно, авторизовавшись на портале «Госуслуг».

- Новый сервис заработал с этого года. Девятиклассники смогут подать заявки до 1 марта. Записаться можно на сайте «Госуслуги», - рассказала телеканалу «360» Министр образования региона Ирина Каклюгина.

По аналогичной схеме будет работать запись на ЕГЭ для 11-классников. Никаких бумажных носителей не потребуется. Достаточно иметь выход в интернет, где нужно заполнить данные о себе.

В России ЕГЭ начнут сдавать 31 мая. В Московской области в экзамене примут участие 40 тысяч школьников.

- ЕГЭ в привычной форме, в которой он был ранее, будут сдавать только те, кто планируют поступать в вуз. Если же у школьника нет планов на поступление в высшее учебное заведение, то он сдает экзамен в формате выпускного, по русскому языку и математике, - отметила министр.

Она призвала учащихся не бояться экзамена и хорошо к нему подготовиться.