Владелец авто, на который московская школьница упала с 13 этажа, подаст иск на ее родителей

Момент падения школьницы засняли видеокамеры. Фото: кадр с видео

Владелец машины, на который упала московская школьника, намерен подать в суд на родителей девочки. Она рухнула с 13 этажа, но чудом осталась жива. Ее спасла иномарка, припаркованная под окнами многоквартирного дома.

Восьмиклассница приземлилась на крышу авто и поэтому выжила. Несмотря на многочисленные травмы, врачи дают хорошие прогнозы.

Когда первый шок прошел и стороны стали выяснять детали, оказалось, что родители школьницы не намерены компенсировать стоимость ремонта иномарки.

Единственный выход из ситуации, по мнению собственника авто, подать на семью в суд.

Как стало известно сайту mk.ru, машине предстоит дорогостоящий ремонт. Семья платить отказалась, в страховой тоже посоветовали получить деньги с виновника повреждений.

Мужчина хоть и рад, что благодаря его имуществу девочка смогла спастись, но тратить деньги на ремонт машины он не планировал.

Чем закончится эта история, пока не ясно.

ЧП случилось днем 16 февраля в Марьино. С верхних этажей дома на улице Братиславская, 22 рухнула школьница. Только чудом она осталась жива.

Доставляли пострадавшую в больницу на вертолете санитарной авиации, так как близился вечерний час-пик, и столица стояла в пробках.

Сейчас причины происшествия выясняют. Друзья девочки рассказали, что в тот день у нее были проблемы в школе. Из-за ссоры с одноклассницей она сорвала урок и была вызвана в учительскую. Возможно именно этот факт стал причиной происшествия.