Собянин дал старт клиническим исследованиям вакцины «Спутник Лайт» в Москве

В Москве начинаются масштабные испытания вакцины от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве начинаются международные клинические исследования однофазной вакцины «Спутник Лайт», сообщил Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы. В отличие от применяющейся сейчас вакцины «Спутник V» однофазная вакцина вводится за один раз и не требует инъекции второго компонента.

- Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации, - рассказал мэр столицы.

В международных клинических исследованиях примут участие добровольцы из России и Арабских Эмиратов, всего 6 тысяч человек – по 3 тысячи из каждой страны. Российская часть испытаний пройдет в Москве на базе десяти городских поликлиник. Принять участие в исследованиях могут все желающие, главное условие – возраст старше 18 лет и отсутствие прививки от Covid-19.

«Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. Получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо, у всех сформировался иммунитет. Препарат переносится организмом как обычная прививка. В основе «Спутника Лайт» - те же компоненты, что и у «Спутника V». Однофазная вакцина не содержит самого коронавируса, так что привившиеся люди не заразны для окружающих.

Сергей Собянин также рассказал, что московские ученые продолжат исследования вакцины «Спутник V». Одно из главных направлений их работы – изучение устойчивости иммунитета человека после вакцинации. В исследовании примут участие две тысячи москвичей.

- Разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира. Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом им. Гамалеи мы проведем несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от Covid-19, - сообщил столичный градоначальник.

Масштабные исследования вакцины необходимы, чтобы понять, как долго эффект от прививки сохраняется в организме человека, и потребуется ли повторная вакцинация.

- Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трёх до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител. Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9-10 месяцев или даже год после вакцинации. Исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона, - написал Сергей Собянин.

Пока что вакцинация разрешена только для людей старше 18 лет. Однако дети тоже нуждаются в защите, и ученые сейчас работают над этим. Врачи детской городской больницы им. З.А. Башляевой проведут три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей от 14 до 18 лет. Итоги этих испытаний покажут, можно ли включать подростков в программу вакцинации.

Ученые разрабатывают и новые формы вакцины. Сейчас препарат пациентам вкалывают в предплечье с помощью инъекций, однако в будущем, возможно, вакцину можно будет вводить через нос.

- Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты, - рассказал мэр столицы. - Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве.