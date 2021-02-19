Москвичи смогут с 25 февраля проголосовать за установку памятника на Лубянской площади

С просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь выступили известные писатели и блогеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Москвы смогут с 25 февраля проголосовать в приложении «Активный гражданин» за памятник на Лубянской площади. Список исторических личностей, достойных монумента на Лубянке, определила Общественная палата города. По словам председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчука, общественники решили ограничиться двумя кандидатурами. Москвичам предстоит выбирать между Александром Невским и Феликсом Дзержинским.

- Мы обсудили довольно внимательно это предложение, и решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, - сообщил Константин Ремчук Агентству городских новостей «Москва».

Опрос на платформе «Активный гражданин» будет проходить в течение девяти дней.

- Мы тоже обсудили внимательно это вопрос сегодня на заседании совета, и пришли к выводу, что самой надежной, позволяющей верифицировать голоса москвичей, является платформа «Активный гражданин», - подчеркнул Ремчук. - Мы хотим, чтобы опрос москвичей продолжался 9 полных дней с 25 февраля по 5 марта, то стало быть возникает вопрос сколько раз голосовал тот или иной человек.

За ходом опроса на «Активном гражданине» будет следить специальная рабочая группа, которую создадут в Общественной палате на основе штаба по наблюдению за выборами. Члены группы будут ежедневно мониторить итоги голосования.

Напомним, с предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на его историческое место на Лубянской площади выступили известные писатели и блогеры. Открытое обращение к правительству Москвы подписали Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов и многие другие. В обращении говорится, что памятник «успел стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы», и что его возвращение на «исторически обусловленное место установки» дополнит установленный на той же площади монумент жертвам политических репрессий.

Вернуть монумент главного чекиста СССР на Лубянку требует и общественная организация «Офицеры России». Ее представители заявили, что снос памятника в 1991 году был незаконным, и теперь необходимо восстановить историческую справедливость. Сейчас монумент находится в парке «Музеон».

Идея установить памятник председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК) Феликсу Дзержинскому появилась еще накануне Великой Отечественной войны. В 1940 году был объявлен творческий конкурс на лучший макет памятника. В нем принимали участие самые именитые скульпторы того времени, включая Веру Мухину, автора монумента «Рабочий и колхозница». Победителем стала Сарра Лебедева, когда-то сделавшая прижизненный скульптурный портрет Дзержинского. Но проект заморозился из-за войны. А после Победы макет Лебедевой так и остался лежать на полке: изваять скульптуру главного чекиста Советского Союза доверили скульптору Евгению Вучетичу. Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года.

Монумент простоял на Лубянке до 1991 года. После неудачной попытки переворота ГКЧП толпа протестующих попыталась свалить памятник с постамента. Чтобы предотвратить его повреждение, депутаты Моссовета приняли решение демонтировать монумент с помощью крана и отправить на хранение в «Музеон».