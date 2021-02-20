С 1 марта все госуслуги по нежилой недвижимости в Москве переведут в онлайн

Теперь в столице все госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, можно будет получать только в электронном виде. Фото: Shutterstock

Москвичи уже привыкли разбираться со многими делами, не выходя из дома. По электронке, например, можно получить нужные справки, подписать документы, оформить куплю-продажу. Теперь в столице все госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, можно будет получать только в электронном виде. Новшество начнёт действовать с 1 марта.

Подача заявления на предоставление таких госуслуг, подписание и направление результата будет проходить исключительно в личных кабинетах заявителей, включая физических лиц, на mos.ru.

«Сейчас в сфере имущества, земли и жилья Департамент городского имущества оказывает 35 госуслуг, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Из них 24 можно получить онлайн и частично или полностью в бумажном формате. С прошлого года начался перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершится к 1 марта. Это шесть госуслуг для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, восемь — для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков и пять – по предоставлению городской земли. До конца года электронными станут и оставшиеся 11 госуслуг, необходимых для действий с жилой недвижимостью. Сейчас три из них доступны онлайн и на бумаге, а остальные оформляются только в бумажном виде».

НА ЗАМЕТКУ

Как получить онлайн-услуги

Заявителю нужно зарегистрироваться на портале mos.ru. Кроме того, юрлица и индивидуальные предприниматели должны получить электронную подпись.

Для некоторых услуг такая подпись может понадобится и обычным жителям. Например, если предполагается двустороннее подписание документов.

На mos.ru опубликованы подробные инструкции о создании личного кабинета и электронной подписи.

Если возникли трудности с регистрацией на портале или подачей заявления, можно получить личную консультацию специалистов Департамента городского имущества. Физических лиц очно проконсультируют на выбор в двух подразделениях службы «Одного окна»:

- в «Москва-Сити» в 1-м Красногвардейский проезде (д. 21, стр. 1);

- в административно-деловом центре «Коммунарка» в поселении Сосенское (поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 4, каб. 233).

Кроме того, сотрудники департамента ведут онлайн-прием жителей Москвы. Записаться на него можно через портал mos.ru.