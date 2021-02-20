Новые маршруты автобусов и остановки появятся в Москве до конца февраля

В Москве появятся новые автобусные остановки Фото: Евгения ГУСЕВА

Для удобства пассажиров в Москве запускают новые автобусные маршруты и открывают дополнительные остановки общественного транспорта.

Так, с 21 февраля для автобуса № 692 вводится новая остановка «Петровско-Разумовский проезд», которая будет расположена на действующей остановке для маршрута Т29.

Четыре маршрута № 35, 161, 292, 736 изменят конечную остановку, теперь все они будут доезжать до «Курьяновского терминала». Также на этих маршрутах появится еще по два новых остановочных пункта - «Автобаза» и «Проектируемый проезд № 1418», передает Москва 24.

Кроме того, с 24 февраля на время ремонта филиала № 2 поликлиники № 209 в городе будет запущен маршрут П209. Автобусы будут ходить от 4-го Сетуньского проезда до микрорайона Матвеевское, минуя улицы Минская, Нежинская и Веерная. В будни автобусы на этом маршруте будут ходить с 7:30 до 20:30. В выходные с 8:30 до 18:30 и 16:30 по субботам и воскресеньям соответственно, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.