Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Госинспекция по недвижимости внедрила технологии виртуальной реальности»

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Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости с помощью VR-тренажеров могут воссоздать условия, приближенные к своей реальной работе. Ноу-хау разработали по инициативе ведомства в Московском городском университете управления (МГУУ) правительства Москвы имени Лужкова.

Госинспекция по недвижимости, как и многие другие городские службы, активно использует современные технологии – программные алгоритмы, квадрокоптеры, искусственный интеллект и др. Следующим шагом в развитии этой стратегии стало применение VR-технологий в обучении сотрудников.

«С помощью VR-системы можно виртуально пройти по московской улице, осмотреть бизнес-центр, магазин или кафе, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Панорамный формат и обзор на 360 градусов дает полное ощущение нахождения на объекте. Для эффективного обучения в виртуальной среде максимально реалистично смоделированы различные рабочие ситуации: обследование зданий, выявление самостроя, контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе, взаимодействие с собственниками и арендаторами. Проект поможет быстрее адаптироваться новичкам и наработать необходимые умения и навыки, повысить квалификацию действующих сотрудников, научиться управлять конфликтными ситуациями, эффективно выявлять нарушения в земельно-имущественных отношениях и делать наш город еще безопаснее».

Во время тренировки инспектор может выбрать для обследования, например, планшет для фотофиксации строений или дальномер для измерения параметров здания.

«Если у здания есть признаки самостроя, инспектор сможет провести диалог с 3D-персонажами, которые выполняют роль собственников недвижимости, - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Кроме того, с помощью джойстика может виртуально воспользоваться удостоверением и вручить им предписание об устранении нарушения. Сценарии допускают различные варианты развития событий, и инспектор должен выбрать правильную версию, верный ответ. При этом дополнительные персонажи – прохожие на улице, животные, птицы – помогут создать максимально реалистичную городскую обстановку».

После обучения инспектор получает оценку своих решений и действий в предложенных ситуациях.