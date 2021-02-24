Новые школы, детские сады, спортивные залы - Хабаровский края подводит итоги первого полугодия Михаила Дегтярева

По поручению Михаила Дегтярева в крае введены новые меры поддержки талантливых детей. Фото: Правительство Хабаровского края

В сфере образования Хабаровского края за первые полгода пребывания в должности главы региона Михаила Дегтярева сделано немало. Решением главы региона губернаторскую стипендию получают не только те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, но и на 95.

Достигнуты хорошие показатели по нацпроектам «Образование» и «Демография».

За счет средств краевого и федерального бюджетов в селе Тополово был сдан детсад на 95 мест, в Гаровке-1 – на 110 мест. В частном детсаду № 32 Хабаровска открыто 24 новых места. Введены в строй школа на 800 мест в микрорайоне «Волочаевский городок» Хабаровска и спальный корпус пришкольного интерната в поселке Тыр, рассчитанный на 35 детей.

- В регионе строятся школа на 300 мест в селе Найхин, и пристройка на 20 мест к школе села Бриакан в районе имени Полины Осипенко, - рассказали в региональном минобре. – Также отремонтированы 8 спортивных залов.

В край прибыли 24 новых школьных автобуса, которые переданы в 12 районов и школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.