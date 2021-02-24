Более 11 миллионов рублей получили пострадавшие от паводка 2020 года в Хабаровском крае

Сентябрь 2020 года, Комсомольск-на-Амуре. Михаил Дегтярев беседует с волонтерами, строящими временную дамбу. Фото: Правительство Хабаровского края

В 2020 году Амур вновь доставил проблем Хабаровскому краю. Река затопила набережную Хабаровска, дачи, которые находятся на островах краевой столицы, пограничный пункт на Большом Уссурийском острове.

Паводок добрался до Комсомольска, где не были достроены дамбы. Строительство гидрозащитных сооружений в городе Юности встало на паузу, но глава Хабаровского края Михаил Дегтярев взял проблемы на личный контроль. Врио губернатора договорился с федеральными властями о выделении не 2,7 млрд рублей на возведение дамб в Комсомольске, а 3,4 млрд рублей. Работа на стройке сейчас идет в круглосуточном режиме.

Паводок 2020-го оказался не таким разрушительным, как в 2013 году, когда стихия сносила дома и уничтожала урожай. Урон в 2020 году был меньше, выплаты получили 545 пострадавших на общую сумму 11,1 млн рублей. На ликвидацию последствий паводка потрачено 42,5 млн рублей.

Всего на ликвидацию последствий всех ЧС в 2020 году деньги получили 13 поселений региона, сумма – 99,7 млн рублей. Выдано 1094 выплаты пострадавшим в объеме 20,2 млн рублей.