Новые пункты вакцинации от коронавируса открылись еще в двух московских торговых центрах

В Москве открылись новые пункты вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса открылись еще в двух московских торговых центрах – «Ривьера» и «Гагаринский». Число выездных бригад в городе регулярно увеличивается, чтобы москвичи получили возможность пройти вакцинацию в удобном для них месте. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

«Для того, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад. Начиная с сегодняшнего дня, прививку от Covid-19 можно сделать еще в двух торговых центрах – «Ривьера» и «Гагаринский», – цитирует заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.

Кроме того, в пресс-службе комплекса добавили, что до 27 февраля в Москве продлена работа мобильных бригад по вакцинации в торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп». Отмечается, что такое решение было принято в связи с высокой востребованностью этих мобильных пунктов, передает Москва 24.