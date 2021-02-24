В Москве стало меньше безработных

С 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29 процентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пандемия заметно пошатнула мировую экономику. Москва не стала исключением. Тем не менее, деловая активность постепенно оживает. Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов сообщил о заметном снижении уровня безработицы в Москве.

"С 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29 процентов, - сказал заммэра. - С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на два процентных пункта и впервые с апреля прошлого года составил меньше одного процента - 0,94%».

По его словам, резкое снижение уровня безработицы объясняется восстановлением экономики города. К примеру, среднесуточный оборот торговли и услуг в Москве на неделе с 15 по 21 февраля был на 24% выше, чем в те же дни предыдущего года - 39 миллиардов рублей. После частичной отмены ковидных ограничений московские компании вновь набирают обороты и пополняют штат сотрудников.

При этом жизнь кипит также у компаний из наиболее пострадавших отраслей. Их прибыль уже сопоставима с прошлогодней. Например, с 15 по 21 февраля их среднесуточный оборот составил 9,7 миллиарда рублей. Причем отклонение от показателей той же недели прошлого года не превысило 4 процента.

«Динамично наращивают темпы отрасли, с которых недавно были сняты или ослаблены ограничения», - отметил Владимир Ефимов.

По данным столичных властей, с 15 по 21 февраля среднесуточный оборот гостиниц и турагентств города вырос на 21,2%, а организаций культуры, спорта и развлечений - на 4,8%.