Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «В столице появятся восемь новых промышленных предприятий»

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В столице продолжают запускать масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Напомним, в прошлом году участвующим в таких проектах инвесторам город выделил в аренду на шесть лет 15,8 гектара городской земли. Ещё под один проект инвестор получил землю уже в этом году. На земельных участках планируют создать более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего в 2020 году город предоставил без торгов семь участков в аренду под масштабные инвестиционные проекты для строительства семи промышленных объектов, - сказал заммэра. - В эти проекты планируется инвестировать более 27 миллиардов рублей, на них будет создано 9,7 тысячи рабочих мест. Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. За это время одобрено 39 проектов, по которым на территории более 92 гектаров появятся порядка 1,3 миллиона квадратных метров производственных площадей».

Благодаря МаИП в городе появятся всего более 23 тысяч рабочих мест. А общий объем планируемых инвестиций по этим проектам должен превысить 80 миллиардов рублей.

«Для развития необходимой городу промышленной инфраструктуры в числе тех, кому была выделена городская земля ООО «Нижегородский хлеб» и ООО «Корнетто», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Компания «Нижегородский хлеб» откроет около деревни Орлово производство по изготовлению хлебобулочных изделий. Общая площадь объекта превысит 32 тысячи квадратных метров. А предприятие «Корнетто» планирует построить в столице на улице Подольских курсантов обувную фабрику площадью 30 тысяч квадратных метров».

В столице ощутимой поддержкой для инвесторов стало выделение земли без торгов.

«С помощью МаИП предприятия могут расширить производственные мощности, модернизировать производство, - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - В свою очередь, город получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Например, в этом году уже принято одно решение о предоставлении участка земли для МаИП. Инвестор - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ). Он построит новый производственный комплекс на участке в 0,86 гектара, где будут созданы не менее 75 новых рабочих мест».