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Первый этап строительства бульвара Братьев Весниных завершится к 2022 году

На территории бывшей зоны «ЗИЛ» откроют парк и музей, построят современное жилье
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве в три этапа благоустроят бывшую промышленную зону "ЗИЛ". ФОТО: mos.ru

В Москве в три этапа благоустроят бывшую промышленную зону "ЗИЛ". ФОТО: mos.ru

Бульвар Братьев Весниных на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» будет построен в три этапа. Первых из них планируется завершить уже к 2022 году.

В первую очередь будет благоустроена территория общей площадью более 10 тысяч квадратных метров.

«Первые 210 метров c обширным озеленением планируют сдать уже в следующем году. Здесь сохранят уже растущие липы, клены и тополя и добавят к ним рябины и яблони. Кроме того, сделают цветники более чем из 15 тысяч растений», — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова РИАМО.

Архитектор добавил, что новая зеленая зона станет центром не только досуговой, но и деловой жизни нового столичного квартала.

На бульваре Братьев Весниных планируется установить несколько современных арт-объектов, открыть филиал санкт-петербургского музея «Эрмитаж», а также возвести несколько жилых домов с оригинальной архитектурой, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.