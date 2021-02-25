В январе общий оборот предприятий торговли и услуг Москвы составил 920 миллиардов рублей

Отрасль торговли выходит из пандемийного кризиса без потерь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экономика столицы демонстрирует стабильное восстановление прошлогодних показателей в большинстве сфер. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В январе общий оборот предприятий торговли и услуг составил 920 миллиардов рублей. Это на 9,3% больше показателей за тот же месяц прошлого года.

«Столичной экономике удалось преодолеть кризисный момент, - подчеркнул глава экономического комплекса. - Большинство бизнес-отраслей уже вышли на докризисные показатели или даже превысили их».

Например, оборот компаний в сфере торговли и услуг только по итогам января вырос на 9,3%, а с 1 по 23 февраля – на 19,3% по сравнению с прошлогодними показателями. В частности, оборот предприятий торговли вырос на 21,9%, а предприятий сферы услуг – на 17,4%.

Однако некоторые отрасли, среди которых общепит, гостиничный бизнес, центры культуры и спортивных развлечений, выходят из кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, с большими потерями.

Как рассказал заммэра, в гостиницах пока наблюдается половинная загрузка от показателей прошлого года. По его словам, гостиничный бизнес вернётся к прежней статистике, когда будут сняты ограничения по передвижениям.

Оперативному восстановлению экономики помогают различные меры поддержки.

«Город освободил торговые центры и предприятия торговли во время простоя от уплаты имущественных взносов, выделил предпринимателям компенсационные гранты», – отметил Владимир Ефимов.

До конца этого года для субъектов малого предпринимательства также сохраняются льготные ставки по кредитам. Как сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, именно они помогли 98% представителям бизнеса сохранить занятость.

«Кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки во время пандемии – программы ФОТ.0 (1,2 миллиона поддержанных рабочих мест) и ФОТ 2.0 (5,3 миллиона поддержанных рабочих мест)», – добавила замминистра.

По словам Владимира Ефимова, на сегодня сумма полученных льготных кредитов превышает 95 миллиардов рублей. Также на 2021 год будет сохранён мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также либерализация требований к заемщикам РГО и МФО. Кроме того, продолжает действовать льготная программа кредитования МСП, в рамках которой с 2021 года была снижена предельная ставка до 7% и продлены либерализованные требования заемщикам.