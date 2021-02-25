Полиция задержала дилера с 200 граммами героина

Полиция задержала наркодилера в Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сто свертков с наркотиками изъяла полиция у дилера в Подмосковье. Стражи порядка задержали мужчину, который перевозил партию героина у себя под капотом.

Инспекторы ДПС остановили машину на 124-м километре трассы «Урал» и после беседы с водителем приняли решение досмотреть транспортное средство.

«Под капотом машины в корпусе воздушного фильтра инспекторы ДПС обнаружили пакет, внутри которого находились 100 свертков с героином, общим весом около 200 граммов», - цитирует сообщение ГУ МВД по региону интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве добавили, что экспертиза уже подтвердила состав наркотиков.

Задержанный мужчина сознался, что забрал наркотики из тайника в Люберцах для дальнейшей продажи в Рязани. В настоящее время она находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело, передают «Известия».