В Москве выдано более 56 тысяч льготных ипотечных кредитов

Во время пандемии одним из важных решений властей стала программа льготного ипотечного кредитования. На 18 февраля 2021 года москвичам выдано более 56 тысяч льготных кредитов на сумму около 314 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва - лидер по количеству выданных льготных ипотечных кредитов среди субъектов РФ, - сообщил заммэра. - Сейчас на столицу приходится 14,5 процента от всех выданных кредитов по стране. Речь идёт о сумме в 314 миллиардов рублей, а это 27,4 процента от общей суммы выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов в России».

По данным столичных властей, спрос на недвижимость восстановился практически до уровня прошлого года. В январе Росреестр по Москве зарегистрировал почти 7,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Это на 14,5% выше показателей за тот же месяц 2020 года. Тогда было зарегистрировано 6,6 тысячи договоров.

При этом на первичном рынке нежилой недвижимости в январе было оформлено 2,3 тысячи договоров - на 39% больше, чем годом ранее. В жилом фонде в январе зафиксировано 5,2 тысячи договоров долевого участия, что на 6,2% превышает январские показатели 2020 года, уточнили в Росреестре.

«Сейчас столица занимает второе место среди субъектов РФ по объёму жилищного строительства в стране: здесь введено 6,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом», - заключил заммэра.

ЦИФРЫ

В 2020 году в Москве:

- построили 285 многоквартирных домов и 2 934 индивидуальных жилищных строения (ИЖС);

- общая площадь возведённых жилых домов составила более 4,9 миллиона квадратных метров. Это 96,2% от уровня 2019 года, когда было построено более 5,1 миллиона квадратных метров.