Единый читательский билет начали принимать во всех библиотеках Москвы

Все московские библиотеки начали принимать единый читательский билет Фото: Олег ЗОЛОТО

Все 440 столичных библиотек объединись в одну систему и начали принимать единый читательский билет. Теперь посетителям не нужно отдельно регистрироваться в каждой библиотеке, заведя билет всего один раз, с ним можно обращаться в любой столичное учреждение.

«Во всех городских библиотеках – их в Москве 440 – сейчас принимают единый читательский билет. Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий», – цитирует заместителя мэра города, главу аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину РИАМО.

Добавим, что в настоящее время москвичи оформили уже 470 тысяч таких читательских билетов. А за прошлый год по ним выдали более 6 миллионов книг.

Единый электронный билет представляет собой пластиковую карточку со штрихкодом. При этом выдать книги в библиотеке могут также по карте москвича, для этого ее просто добавят в читательский профиль и привяжут к единой городской системе, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.