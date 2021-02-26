Историк-москвовед Александр Васькин: На Лубянке наиболее уместен памятник Александру Невскому

Лубянская площадь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В приложении «Активный гражданин» 25 февраля началось голосование по поводу монумента на Лубянской площади. Москвичам предлагается выбрать, кто из исторических личностей более достоит стоять в центре Москвы. Вариантов два: вернуть на свое место памятник Феликсу Дзержинскому или установить монумент Александру Невскому, чье 800-летие отмечается в этом году. По мнению историка и москвоведа Александра Васькина, на Лубянской площади более уместно будет смотреться памятник Невскому.

- Для меня как для историка (кстати, лауреата Всероссийской премии Александра Невского) несомненно огромное значение личности Александра Невского, которому в этом году исполняется 800 лет. Эта фигура легендарная, необходимая нам сегодня для объединения общества. Открытие памятника Александру Невскому на Лубянке — отличный подарок к всенародному юбилею, - отметил Александр Васькин в интервью «Вечерней Москве».

Важное условие – добиться высокого уровня художественного исполнения монумента. Для этого, считает Александр Васькин, следует провести общероссийский конкурс среди скульпторов.

Историк напомнил, что проект Лубянской площади в ее нынешнем виде изначально создавался с учетом того, что в центре будет стоять памятник. И это определяет ее архитектурную целостность.

- Без архитектурной доминанты на Лубянке не обойтись. Мало кто знает, что нынешний облик площади разрабатывался нашим великим зодчим Алексеем Викторовичем Щусевым. Он хотел создать в Москве нечто подобное Дворцовой площади, что находится, как известно, в центре Санкт-Петербурга. А все мы знаем, что в центре Дворцовой площади стоит Александровская колонна - тоже доминанта, - рассказал Александр Васькин. - Когда я писал биографию Щусева для серии ЖЗЛ, то нашел интереснейшие свидетельства о том, какой именно Щусев видел будущее Лубянской площади - с памятником в центре.

Щусев собирался переделать старую Лубянскую площадь таким образом, чтобы включить в нее большую аллею Ильича, идущую через всю Москву к Дворцу Советов на Волхонке. Архитектор собирался очертить границы площади, застроив ее новыми зданиями. При этом ведущая роль отводилась Политехническому музею, который, по задумке автора проекта, должны был быть виден с любой точки.

- Интересно, что памятник Феликсу Дзержинскому также был предусмотрен в проекте Щусева, - говорит Васькин. - Архитектор так и написал: «Это будет стройная и строгая площадь, напоминающая своим обликом площади Ленинграда». Но памятник появился уже после кончины Щусева.

В 1940 году был объявлен творческий конкурс на лучший макет памятника. В нем принимали участие самые именитые скульпторы того времени, включая Веру Мухину, автора монумента «Рабочий и колхозница». Победителем стала Сарра Лебедева, когда-то сделавшая прижизненный скульптурный портрет Дзержинского. Но проект заморозился из-за войны. А после Победы макет Лебедевой так и остался лежать на полке: изваять скульптуру главного чекиста Советского Союза доверили скульптору Евгению Вучетичу. Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года.

Монумент простоял на Лубянке до 1991 года. После неудачной попытки переворота ГКЧП толпа протестующих попыталась свалить памятник с постамента. Чтобы предотвратить его повреждение, депутаты Моссовета приняли решение демонтировать монумент с помощью крана и отправить на хранение в «Музеон».