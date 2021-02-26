Худрук «Геликон-Оперы» рассказал, почему проголосовал за установку памятника Александру Невскому на Лубянке

Худрук «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По мнению художественного руководителя театра «Геликон-Опера» Дмитрия Бертмана, именно Александр Невский наиболее достоин памятника на Лубянке. Глава одного из самых известных театров столицы сообщил, что уже проголосовал в приложении «Активный гражданин» за памятник князю, чье 800-летие Россия отмечает в этом году. Дмитрий Бертман отметил, что в его семье сложное отношение к «железному» Феликсу, поэтому он не считает, что монумент Дзержинскому нужно вернуть на его историческое место на Лубянку.

- Некоторые мои родные и родственники близких мне друзей были уничтожены во времена «железного» Феликса Дзержинского, - рассказал Бертман "Вечерней Москве". - Помню, когда менялась страна, и символ этого страшного времени был снесен.

Худрук «Геликон-Оперы» считает, что на месте главы ВЧК должен появиться герой с более давней историей. И Александр Невский определенно заслуживает памятника в столице.

- Я с детства люблю фильм «Александр Невский», моего папу звали Александр, мои любимые композиторы похоронены в Лавре Александра Невского, я обожаю кантату Прокофьева,- подчеркнул Дмитрий Бертман. - А сегодня я слушаю, что идет голосование, какой из памятников ставить на Лубянской площади. Я зашел на сайт mos.ru и проголосовал за Невского.

Бертман уверен, что что установка памятника — это язык города, язык образов, язык не только прошлого, настоящего, но и будущего.

Напомним, в приложении «Активный гражданин» 25 февраля началось голосование по поводу установки монумента на Лубянской площади. Москвичам предлагается выбрать, кто из исторических личностей более достоит стоять в центре Москвы. Вариантов два: вернуть на свое место памятник Феликсу Дзержинскому или установить монумент Александру Невскому.

С предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на его историческое место на Лубянской площади выступили известные писатели и блогеры. Открытое обращение к правительству Москвы подписали Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов. Вернуть монумент главного чекиста СССР на Лубянку требует и общественная организация «Офицеры России». Общественная палата Москвы, обсудив предложение писателей и блогеров, не стала ограничивать список исторических кандидатур, достойных памятника на Лубянке, одним Дзержинским, и предложила устроить всенародное голосование на портале «Активный гражданин».

Ранее за установку памятнику Александру Невскому высказался историк и москвовед Александр Васькин. По его мнению, на Лубянской площади более уместно будет смотреться монумент в честь древнерусского князя.

- Для меня как для историка (кстати, лауреата Всероссийской премии Александра Невского) несомненно огромное значение личности Александра Невского, которому в этом году исполняется 800 лет. Эта фигура легендарная, необходимая нам сегодня для объединения общества. Открытие памятника Александру Невскому на Лубянке — отличный подарок к всенародному юбилею, - отметил Александр Васькин.

Открытие памятника Дзержинскому состоялось 20 декабря 1958 года. Монумент простоял на Лубянке до 1991 года. После неудачной попытки переворота ГКЧП толпа протестующих попыталась свалить памятник с постамента. Чтобы предотвратить его повреждение, депутаты Моссовета приняли решение демонтировать монумент с помощью крана и отправить на хранение в «Музеон».