«ЖКХ Контроль» открыл приемную для помощи москвичам

Член Общественной палаты, исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице открылся «Центр защиты прав москвичей». Его задачей является помощь жителям мегаполиса. Юристы НП «ЖКХ Контроль» бесплатно консультируют горожан по вопросам благоустройства, экологии, межевания и защиты трудовых прав.

Центр, в который могут обратиться москвичи, находится на Автозаводской улице, дом 11, этаж 8, кабинет № 811. Юристы организации готовы помочь горожанам с различными ситуациями и способом их решения. Опытные специалисты изучат все документы или помогут их оформить. Москвичи могут обратиться по телефону бесплатной «Горячей Линии» (рабочие дни с 12:00 до 20:00) - 8 800 500 95 58 или по электронной почте - c-pravmos@yandex.ru.

«ЖКХ Контроль» раньше принимал жителей Москвы в федеральном офисе. Однако за последнее время количество обращений увеличилось. Теперь жителей столицы интересуют не только «классические» темы ЖКХ. В связи с этим открыли офис, который занимается расширенным функционалом.

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