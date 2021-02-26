Прививку от коронавируса сделали более 250 тысяч жителей Подмосковья

Более 250 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Московской области уже более 250 тысяч местных жителей сделали прививки от коронавирсной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава. В ведомстве напомнили, что сейчас в регионе работают более 200 пунктов вакцинации.

Кроме того, прививку от COVID-19 можно сделать в мобильных прививочных пунктах и на оборудованных станциях в региональных торговых центрах. Эти кабинеты вакцинации открыты специально для удобства местных жителей.

«Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация от коронавируса проходила максимально удобно и доступно для жителей», - цитирует главу министерства Светлану Стригункову интернет издание «Подмосковье сегодня».

Напоминаем, что для прохождения вакцинации в Московской области всем местным жителям необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС, передает телеканал «360».