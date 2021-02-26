В Москве пятиклассник обварил ноги из-за прорыва трубы в подъезде Фото: Иван ПРОХОРОВ

ЧП произошло в одном из многоэтажных домов на востоке Москвы, на улице 16-я Парковая. 11-летний мальчик обварил ноги из-за разорвавшей трубы центрального отопления.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось 23 февраля. Около 15 часов дня школьник решил выйти на улицу, чтобы погулять. Подъезд был затянут паром, но это не смутило ребенка.

Мальчик стал спускаться вниз и на первом этаже наступил прямо в лужу. Он не заметил воду из-за густого пара, и даже не мог предположить, что под ногами окажется кипяток.

Перепуганный подросток выскочил на улицу и только здесь понял, что ступни безудержно горят.

Он сразу же позвонил маме и снял кроссовки. Ступни ног были покрасневшими, кожа нестерпимо болела.

Мать попыталась спуститься вслед за сыном и сразу поняла в чем дело. Она вызвала скорую помощь, мальчика доставили в ожоговое отделение детской больницы.

Врачи диагностировали у пострадавшего термические ожоги 1 и 2 степеней 7% поверхности тела.