Собянин: ограничения транзита грузовиков по МКАД себя полностью оправдало

Ограничение движения по МКАД грузовиков весом свыше 12 тонн оказалось эффективной мерой. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге на сайте мэра Москвы. Он предупредил, что ограничение транзита будет продлено еще на год, а в перспективе будет действовать на постоянно основе.

- Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе, - написал Сергей Собянин.

По словам мэра, никаких проблем с доставкой продуктов и других грузов не нет, поскольку ограничения не распространяются на грузовики с пропусками, везущими товары в столицу и в Московскую область. При этом после введения ограничения интенсивность движения большегрузных автомобилей на МКАД снизилась на 18%, а средняя скорость движения выросла на 11%. И, что особенно важно, в первый раз за последние 20 лет в минувшие выходные на МКАД нее произошло ни одной аварии с участием грузовых машин.

Собянин напомнил, что решение об ограничении большегрузных машин было принято совместно с правительством Московской области с 20 февраля 2021 года. Толчком к этому решению стала «снежная» суббота 13 февраля, когда на Москву и Московскую область обрушился мощный снегопад. Тогда застрявшие в снегу фуры полностью парализовали движение по МКАД. Миллионы москвичей и жителей области застряли в пробках и не смогли вовремя попасть домой.

Некоторые водители большегрузных машин провели на МКАДе до 28 часов. Застрявшие автомобили пришлось спасать всем городским службам. На долю одного только «Дорожного патруля» Центра организации дорожного движения Правительства Москвы пришлось около тысячи грузовиков, вытянутых из снежного плена. Для ждущих помощи на дороге водителей были организованы мобильные точки обогрева.

При этом во время снежного коллапса ни на ЦКАД, ни на трассах А-107 и А-108 особых затруднений движения не наблюдалось.

Центральная кольцевая автодорога, один из самых масштабных проектов дорожной инфраструктуры, практически достроена. Ее основные участки были открыты для движения в конце прошлого года. Основной целью строительства ЦКАД было желание разгрузить МКАД и трассы Московской области, которыми жители пользуются для своих ежедневных поездок.

- В результате мы наконец-то получили скоростную транзитную магистраль, которая радикально улучшит условия движения во всем Московском регионе. Проезд по ЦКАД является частично платным, но при этом сохраняются бесплатные альтернативы – Малое (А-107) и Большое (А-108) бетонное кольцо, - отметил Сергей Собянин.

За последние годы вокруг МКАД выросли большие жилые кварталы, рядом с ней появились станции метро и торговые центры. Ежедневно по Московской кольцевой автодороге проходят маршруты общественного транспорта, ездят скорые, пожарные и коммунальные службы, обеспечивающие нормальную жизнь города. На МКАДе действуют более 200 съездов. По сути, это обычная городская дорога, которая, по мнению мэра, не должна использоваться для транзита большегрузных фур, даже ночью.