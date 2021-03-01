Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: "В феврале фитнес-центры Москвы показали рост среднесуточной выручки на 3,3%, чем годом ранее"

Весна пришла! Москвичи вновь активно записываются в спортзалы, покупают гантели и другие спортивные товары, парятся в банях и загорают в солярии. Тем более, что пандемия постепенно отступает и ограничения отменяются. Это позволило компаниям в сфере спорта и смежных отраслях вернуть докризисные обороты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Практически восстановился к докризисному уровню спрос москвичей на посещение спортивных клубов, секций, спортивных состязаний и других спортивных учреждений, - сказал заммэра. - С 1 по 23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города достиг 111,1 миллиона рублей, что составляет 98 процентов к тем же дням предыдущего года».

По данным Аналитического центра Москвы, среднесуточные обороты фитнес-центров даже превысили докризисный уровень. С 1 по 23 февраля они составили 29,3 миллиона рублей, что выше этих же дней предыдущего года на 3,3%. Многие начинают готовиться к лету. Традиционно накануне сезона отпусков спрос на тренировки растёт, а вместе с ним следует ожидать и дальнейшего роста прибыли спортцентров.

В феврале интерес москвичей к спортивному снаряжению также превысил докризисный уровень. «Среднесуточные обороты торгующих такими товарами компаний с 1 по 23 февраля составили 54,9 миллиона рублей, что на 6 процентов выше показателя за те же дни прошлого года», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, выше докризисных показателей поднялась выручка и в банях, саунах, соляриях. С 1 по 23 февраля их среднесуточный оборот составлял 69,8 миллиона рублей. Это на 4,5 процента больше тех же недель предыдущего года.