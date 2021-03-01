В Зеленограде прохожая напала на школьницу и избила ее

Школьница пострадала от рук случайной прохожей Фото: Иван ПРОХОРОВ

Девятиклассницу одной из школ подмосковного Зеленограда доставили в больницу 28 февраля. Лицо школьницы было залито кровью. Врачи сразу поняли, что сломан нос.

На теле нашлось еще несколько следов побоев, которые нанесла ей незнакомка.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют стражи порядка. Они собирают информацию буквально по крупицам и многое до сих пор не ясно.

По предварительной информации, на подростка набросилась проходящая мимо женщина. Она стала колотить школьницу, нанося удары куда придется.

Крики и шум привлекли внимание мужчины, проходившего мимо. Он вызвал полицию и скорую помощь, но к тому моменту, как силовики приехали на вызов, хулиганка успела скрыться.

Пострадавшую доставили в больницу, сообщает Пятый канал.

Ранее в Москве компания школьников избила одноклассницу. Девочку встретили в одном из парков и напали на нее толпой. "Урок", который преподали жертве, сняли на видео и выложили в Сеть.