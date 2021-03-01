Поход в туалет в московском метро обошелся пассажиру в полмиллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Поход в туалет в московском метро обошелся пассажиру в полмиллиона рублей. Именно такую сумму насчитали представители столичной подземки жителю подмосковного Щелково.

Парень находился в метро, когда понял, что прихватило живот. Он не нашел ничего лучше, чем спуститься с открытой платформы на станции «Измайловская» и, пройдя несколько метров в сторону, сделать свое дело.

Но едва он начал справлять естественную нужду, как был примечен работниками станции. Они сразу же сообщили о нарушителе в полицию и стражи порядка бросились ловить хулигана.

Погоня продолжалась почти полчаса. Все это время движение поездов на синей ветке метро было остановлено.

Как стало известно сайту mk.ru, хулигана все же поймали, в наказание его отправили на пять суток под арест, а еще ему придется заплатить внушительный штраф.

Администрация подземки высчитала во сколько обошелся октябрьский простой в движении, получилось 508 тысяч 950 рублей. Столько внушительная сумма набежала исходя из того, что один состав «Русича» может вместить максимум 1048 человек, а нормативная стоимость перевозки пассажира составляет 53,96 рублей. За то время, что станция не работала, ущерб составил более полумиллиона рублей.