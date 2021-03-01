В цирке Никулина артист рухнул с большой высоты Фото: Олег ЗОЛОТО

В цирке Никулина на Цветном бульваре артист рухнул с большой высоты. ЧП произошло 1 марта.

Во время репетиции 32-летний мужчина выполнял трюк на большой высоте. В какой-то момент что-то пошло не так, мужчина потерял равновесие и полетел вниз.

Он упал на арену и получил серьезные травмы. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.

Источник телеканала «360» сообщил, что пострадавший находится в больнице. У него перелом обеих костей правого предплечья, а также ушиб поясничного отдела позвоночника.

Пока о причинах происшествия пока не сообщается.

Ранее аналогичное ЧП произошло в нижегородском цирке. 27 ноября 2020 года поздно вечером во время репетиции сорвался из-под купола 25-летний акробат цирковой труппы Запашных.

Пострадавший получил множественные переломы ног, его отправили на лечение в Германию.