В цирке Никулина артист рухнул с большой высоты
Фото: Олег ЗОЛОТО
В цирке Никулина на Цветном бульваре артист рухнул с большой высоты. ЧП произошло 1 марта.
Во время репетиции 32-летний мужчина выполнял трюк на большой высоте. В какой-то момент что-то пошло не так, мужчина потерял равновесие и полетел вниз.
Он упал на арену и получил серьезные травмы. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.
Источник телеканала «360» сообщил, что пострадавший находится в больнице. У него перелом обеих костей правого предплечья, а также ушиб поясничного отдела позвоночника.
Пока о причинах происшествия пока не сообщается.
Ранее аналогичное ЧП произошло в нижегородском цирке. 27 ноября 2020 года поздно вечером во время репетиции сорвался из-под купола 25-летний акробат цирковой труппы Запашных.
Пострадавший получил множественные переломы ног, его отправили на лечение в Германию.