Еще 400 автобусов в Подмосковье начали принимать карту «Тройка»

Картой "Тройка" в Подмосковье в феврале воспользовались около 50 тысяч пассажиров Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московской области еще более 400 автобусов подключились к единой системе оплаты и начали принимать московскую транспортную карту «Тройка». Обмечается, что это более сотни пригородных маршрутов в 22 муниципалитетах региона.

«Таким образом, уже сейчас для пассажиров подмосковных городов доступна возможность оплаты проезда одной транспортной картой в полутора тысячах автобусов областного перевозчика», - цитирует вице-губернатора региона Игоря Трескова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что первый этап внедрения единой билетной системы уже показал свою эффективность. С начала февраля пассажиры совершили в регионе около 50 тысяч поездок по московской карте, передает РИАМО.

Сообщается, что следующим шагом интеграции двух транспортных систем: столицы и области стает возможность оплаты картой «Тройка» во всех автобусах «Мострансавто», а затем и на маршрутах остальных региональных перевозчиков, передает телеканал «360».