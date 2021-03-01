Самые холодные дни в марте придутся на 7 и 8 число Фото: Иван МАКЕЕВ

Первое тепло, которое пришло в столицу с началом весны, обманчиво. Синоптики прогнозируют, что совсем скоро потепление сменится самыми настоящими зимними морозами.

Пики похолодания придутся на 7 и 8 марта. В эти дни столбики термометров опустятся до -10…-15 градусов в дневные часы, а в ночные до -19.

В некоторых районах Московской области возможен небольшой мокрый снег. Водителям стоит быть осторожнее за рулем. В областном Минтрансе напомнили водителям, что в указанные даты на дорогах возможно образование гололеда и стоит быть осторожным за рулем.

А с 9 числа воздух начнет постепенно прогреваться и даже в ночные часы будет не сильно морозно, сообщает телеканал «360».

По прогнозам синоптиков, уже к 20 марта установится относительно теплая погода. Это привлечет перелетных птиц, а они, как известно, являются лучшими предвестниками тепла.

Обычно грачи прилетают 18-19 марта, а скворцы, зяблики, жаворонки - 30 марта - 1 апреля.

- Птицы - хорошие метеорологи, но в связи с периодом их массовой миграции есть опасность для аэропортов. Соответствующим службам стоит подготовиться, - отметил в беседе с ФАН ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.