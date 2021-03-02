В ГИБДД назвали самые аварийные часы и дни на дорогах Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

В ГИБДД Москвы назвали время и дни недели, на которые приходится большинство аварий в городе. Самым критичным для автомобилистов является временной отрезок с 17:00 до 20:00.

В этот момент на столичных дорогах фиксируется больше всего аварий, такими данными поделились в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

А вот первая половина суток является относительно «аварийно-безопасной». Но едва стрелки часов перешагивают полдень, как число происшествий начинает расти.

- После 12.00 часов происшествия на дорогах фиксируются значительно чаше. А пик аварийности приходится на период с 17.00 до 20.00, - заявили в ГИБДД.

Самым аварийно-опасным днем считается пятница. Если в другие будние дни фиксируется примерно равное количество дорожных происшествий, то в последний рабочий день показатель стремительно растет.

В ГИБДД это связывают с ростом усталости и потерей бдительности водителей в конце рабочей недели. К тому же, традиционно в пятничный вечер трафик на московских дорогах стремительно растет, пишет газета "Известия".

Сегодня столичные дороги почти полностью очистились от снега. Но переобувать зимнюю резину автомобилистам пока рано. В первый месяц весны столицу и Подмосковье ожидают арктические морозы.

Пик придется на ночь с 7-го на 8-е, когда температура воздуха опустится до -19 градусов. На дорогах возможна гололедица, сообщает телеканал "360".