Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «На льготных условиях город сдаст в аренду 12 помещений»

На городских торгах по аренде выставлено 12 нежилых помещений площадью от 27,3 до 377,2 квадратных метра. Все они находятся в Северном округе и предлагаются на льготных условиях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Цена годовой аренды данных объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше, - рассказал заместитель мэра. - Арендовать их можно будет сроком на 10 лет. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины и салоны красоты. Участниками аукционов могут быть только представители малого и среднего бизнеса».

По его словам, в 2020 году по программе льготной аренды представители малого и среднего бизнеса арендовали 620 нежилых помещений общей площадью 69,7 тысячи квадратных метров. В аукционах приняли участие 4,6 тысячи предпринимателей. Средняя конкуренция составила семь участников на лот. Напомним, льготная программа действует в Москве с 2017 года. За это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,6 тысячи помещений.

«В Северном округе в прошлом году город реализовал на льготных условиях 94 нежилых объекта для бизнеса, - сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. - Сейчас больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства здесь выставлено на торги в Головинском районе и в Коптеве — по три объекта. По одному помещению представлено в Савеловском, Дмитровском, Хорошевском, Войковском, Тимирязевском районах и в районе Аэропорт. Все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение и расположены на первых этажах и в подвалах жилых многоэтажных домов».

По всем объектам ведется заявочная кампания. Аукционы пройдут в электронной форме. Ознакомиться с документацией и характеристиками других объектов, предлагаемых в аренду, можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».

Для удобства предпринимателей часть представленных объектов можно изучить в режиме онлайн с помощью функции 360. Это позволяет совершить виртуальную экскурсию и изучить помещение в формате 3D.