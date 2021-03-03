Парковка в Москве станет бесплатной на один день в честь 8 марта

8 марта парковки Москвы будут работать бесплатно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В честь праздника весны 8 марта парковки Москвы один день будут работать бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе городского паркинга.

«В Международный женский день парковка будет бесплатной. Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом», — цитирует сообщение службы паркинга телеканал «360».

При этом отмечается, что накануне, 6 и 7 марта, парковки города будут работать в привычном режиме. Таким образом, в субботу за парковку придется платить, а в воскресенье платными будут только парковки с повышенными тарифами.

В «Московском паркинге» также призвали водителей быть внимательнее на дорогах и аккуратнее вести себя на парковках, не забывать следовать указаниям дорожных знаков, передает Москва 24.