Реконструкцию станции Апрелевка планируют завершить в 2022 году

Станцию Апрелевка откроют в 2022 году. Фото: mos.ru

Реконструкцию станции Апрелевка, которая войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), планируется завершить уже в следующем году. При этом обычная станция превратится в современный вокзал с большим количеством удобств для пассажиров.

«МЦД-4 «Киевско-Горьковский» планируется запустить до 2024 года. Апрелевка станет одной из его конечных станций. Сейчас ведется масштабная программа по развитию Киевского направления МЖД», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова РИАМО.

Отмечается, что на Апрелевке откроются три платформы с навесами, защищающими пассажиров от дождя и солнца. Также станция свяжет разные районы города, разделенные железнодорожными путями. В настоящее время строители уже приступили к возведению перехода.

Максим Ликсутов добавил, что до конца 2021 года также планируется открыть два новых вокзала - Минский и Аминьевский, а также еще пять после реконструкции - Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево и Матвеевская, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.