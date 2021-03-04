Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России выросла в 1,5 раза»

По итогам 2020 года в списке товаров с высоким спросом на зарубежных рынках оказалась фармацевтическая продукция Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России увеличилась за пять лет в 1,5 раза и составила 24,8%. Для сравнения: в 2015-м этот показатель был на уровне 16,1%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Таких показателей удалось достигнуть благодаря развитию высокотехнологичных предприятий в столице, а также действующим мерам поддержки для компаний – экспортёров, - сказал заместитель мэра. - В 2020 году столичные товары экспортировали в 183 страны мира, это на 20 стран больше, чем в 2015 году. Среди новых рынков сбыта - Буркина-Фасо, Андорра, Каймановы острова, Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония».

В 2020 году объем экспорта в новые страны, по оценкам специалистов Центра «Моспром», составил более шести миллионов долларов США. Среди импортированной продукции – алюминиевая проволока, моющие и чистящие средства, мясо и субпродукты, а также трикотажная одежда.

«По итогам 2020 года в списке товаров с высоким спросом на зарубежных рынках оказалась фармацевтическая продукция - объем экспорта составил 332,64 миллиона долларов США, - подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Это почти в полтора раза больше, чем в 2015 году, когда этот показатель был на уровне 131,87 миллиона долларов США. Также среди востребованных товаров парфюмерная, косметическая продукция и туалетные средства. По ним сумма экспорта составила 345,41 миллиона долларов США против 241,76 миллиона долларов США в 2015 году».

По его словам, в этот список также вошли фильтровальное оборудование - 71,09 миллиона долларов США (в 2015 г. - 40,58 млн.), а также медицинские приборы и устройства - 36,97 миллиона долларов США (в 2015 г. - 19,16 млн.).

Среди продукции агропромышленного комплекса особым спросом пользуются шоколадные изделия – 90,08 миллиона долларов США (в 2015 г. – 70,42 млн.), мучные кондитерские изделия – 68,42 миллиона долларов США (в 2015 г. – 45,44 млн.) и колбасные изделия – 31,07 миллиона долларов США (в 2015 г. – 19,31 млн.).

КСТАТИ

По данным экспертов Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», среди регионов страны в пятёрку лидеров по объёму экспорта и доле в структуре российского экспорта также входят:

- Санкт-Петербург с объёмом в 7,81 млрд. долларов США и долей 4,9%;

- Свердловская область – 7,80 млрд. долларов США и долей 4,9 %;

- Ростовская область – 7,78 млрд. долларов США и долей 4,8%;

- Московская область - 6,68 млрд. долларов США и долей в общероссийском экспорте 4,2%.