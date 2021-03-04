Более 300 тысяч человек сделали прививки от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье вакцинацию прошли более 300 тысяч человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прививку от коронавирусной инфекции в Московской области сделали порядка 310 тысяч местных жителей. Из них более 40% - пенсионеры. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Мы видим, что число желающих сделать прививку и защитить себя от Covid-19 остается высоким. На данный момент вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже порядка 310 тысяч человек, из них 41% — люди старше 65 лет. Это важно, поскольку данная категория, а также пациенты с хроническими заболеваниями, больше остальных подвержены риску тяжелых осложнений, если заболеют Covid-19», — цитирует регионального министра здравоохранения Светлану Стригункову РИАМО.

Отметим, что сделать прививку в Московской области можно, как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации. Для того, чтобы пройти вакцинацию достаточно просто иметь при себе паспорт и страховой полис ОМС.

Прививки от коронавируса могут сделать все желающие в возрасте старше 18 лет и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в региональных МФЦ пройдет второй этап вакцинации от коронавируса. Прививочные пункты будут работать в центрах и рядом с ними в пятницу, пятого марта, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».