Роман Вильфанд предупредил о возвращении морозов к 8 марта

Москвичей предупредили о морозах на 8 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие выходные в Москву вернутся морозы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, предупредил, что в ночь на 6 марта температура воздуха опустится до минус 14 градусов. Днем в субботу и воскресенье также будет прохладно – около 3-5 градусов ниже нуля.

В Международный женский день погода будет совсем не весенней. Столбики термометров опустятся до -6 градусов, а 9 марта и вовсе похолодает до -10 градусов.

Все праздничные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы, однако говорить об аномалиях не приходится. По словам Вильфанда, небольшие морозы в марте – норма для европейской части России. Тем более что к четвергу, 11 марта, в столичном регионе снова начнет теплеть.

Синоптик напомнил, что самый холодных день 8 марта был в 1898 году. Тогда температура воздуха опустилась аж до минус 32 градусов. А самым теплым Международный женский день был в прошлом году, тогда воздух прогрелся до 8 градусов тепла, передает сайт mk.ru.