В столице проиндексируют стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

В Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 5 апреля в Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей.

«Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию, - объяснили в Дептрансе столицы. - Сюда входит стоимость топлива, зарплата водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов».

Изменения не касаются тех, кто паркуется по правилам. А для тех водителей, чьи автомобили все-таки попали на спецстоянку, установили более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации. Но при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя.

Например, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. в 2021 году обходится городу в 9 130 рублей. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 рублей.

А можно оплатить ещё до получения машины. Именно так делают 85 процентов водителей. Тогда действует дополнительная скидка 25 процентов. Такая эвакуация обойдётся в 4 837 рублей.