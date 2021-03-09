24 млн пассажиров воспользовались МЦД за два месяца работы

Услугами МЦД с начала года воспользовались 24 млн пассажиров Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые два месяца работы (с ноября 2019 по январь 2020) поезда МЦД перевезли почти 24 миллиона пассажиров. Об этом рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Андрей Акимов. Он отметил, что это превышает число пассажиров за тот же период прошлого года.

«За первые два месяца мы перевезли более 23,8 миллиона пассажиров, что на одиннадцать процентов больше за аналогичный период до запуска МЦД прошлого года», - цитирует сообщение Акимова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам начальника дирекции диаметров, услугами МЦД-1 воспользовались более 11,2 миллиона пассажиров, а МЦД-2 – более 12,6 миллиона. Самыми пиковыми днями стали предпраздничные 27 и 31 декабря. В эти даты на МЦД проехали более 554 тысяч пассажиров.

Напомним, поезда по МЦД-1 курсируют по направлению Одинцово — Лобня, а МЦД-2 - Нахабино — Подольск. Диаметры в городе были запущены около полутора лет назад - 21 ноября 2019 года, передает телеканал «360».