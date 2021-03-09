Жителям Подмосковья разрешат оплатить долги по ЖКХ в рассрочку из-за затянувшихся холодов Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Московской области разрешат выплачивать долги по ЖКХ в рассрочку. Такое решение было принято главой региона Андреем Воробьевым. Он подчеркнул, что на подобный шаг было решено пойти из-за затянувшихся холодов.

На календаре март, а столбики термометров упрямо показывают -12..-14 градусов мороза. Отопление в домах работает в полную силу, а это значит, что и в марте жители получат внушительные суммы в квитанциях.

- Людям приходят достаточно серьезные платежки, порой в 10-12 тысяч рублей вместо шести-восьми, как в обычное время, - отметил губернатор и предложил ввести рассрочку.

Помимо этого, жителям не будут начислять штрафы и пени за неуплату. Это позволит облегчить финансовое состояние многих семей, сообщает телеканал "360".

В Гидрометцентре прогнозируют, что потепление в столичный регион придет после 12 марта. Это будет переломная дата, после которой установятся нормальные для данного времени года среднесуточные температуры. Снегопадов больше не ожидается, хотя возможны осадки в виде снега с дождем.

Тем временем эксперты отрасли бьют тревогу, объемы долгов по ЖКХ стремительно растут. Во время пандемии, пока действовал запрет на начисление пеней и штрафов, многие вовсе перестали платить.

- Причина в том, что мер воздействия очень мало. Ну, среди них, например, ограничение выезда за рубеж либо через судебных приставов лишать имущества. Но мы понимаем, что это все очень сложно реализуется. А коммунальщикам нужно каждый год готовиться к зиме, готовить дом, чтобы не было аварий, - отметил в беседе с ОТР Павел Склянчук, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда».