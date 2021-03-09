Морозы в Москве сохранятся до пятницы

Морозы в Москве сохранятся до конца недели Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни в столичном регионе будет сохраняться морозная погода. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что холодный циклон продержится в Москве до пятницы.

«У нас прошел циклон на 8 марта, атмосферный фронт дал осадки, и мы оказались в тылу циклона, давление выросло и еще будет расти. Максимальное давление будет в четверг, 11 марта, — 760 мм рт. ст. В ночь на 10 марта — переменная облачность, без осадков. Температура будет -21…-23 °C, по области — местами до -25 °C», - цитирует синоптика RT.

Теплеть в городе начнет к выходным. В пятницу температура воздуха еще будет колебаться в промежутке от минус 5 до минус 10 градусов, а вот в субботу уже придет оттепель, воздух прогреется до +1 градуса, пишет Москва 24.

На протяжении недели в Москве ожидаются небольшие осадки. Также синоптики прогнозируют редкое для столицы явление - в ночь с 10 на 11 марта в небе могут появиться ледяные иглы, передает РИАМО.