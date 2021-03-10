Левкин: Москва руководствуется принципами Urban Health в градостроении

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве появляется все больше красивых и удобных мест: город активно реализует проекты, соответствующие мировым трендам создания комфортных городских территорий - Urban Health. Столица берет на вооружение ведущие практики, позволяющие сделать качество жизни в городе более высоким. О том, какие изменения ждут москвичей в ближайшее время, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Принципы Urban Health (в переводе с англ. - «Здоровый город») подразумевают новый современный взгляд на развитие городов. Перед властями стоит задача: как в условиях мегаполиса сделать городскую среду максимально располагающей к комфортной и здоровой жизни.

- Мы уже ранее, эту парадигму нам задал мэр Москвы Сергей Собянин, начали выполнять работу, которая сейчас входит в понятие Urban Health. У нас есть стандарт «Моя Улица», и другие, которые полностью соответствуют всем эти критериям, - рассказал Сергей Левкин в беседе с Агентством городских новостей «Москва». - Кроме этого, мы внимательно изучаем стандарт Breeam Communities, который включает в себя категорию «Здоровье и благополучие», а она, в свою очередь, содержит критерии достижения повышенного комфорта, здоровья и безопасности арендаторов и жильцов здания, посетителей и других лиц. Их цель – повышение качества жизни в зданиях, реализация мероприятий, способствующих созданию здоровой и безопасной внутренней и внешней среды для жильцов и арендаторов.

По словам руководителя департамента градостроительной политики, некоторые города прописывают тезисы программы Urban Health в документах и нормативных актах. Москва пока так не делает, однако стремится к тому, чтобы главные нормы были ориентированы в первую очередь на удобство и комфорт жителей.

- В Москве в нормативных документах этого нет, мы этого не декларируем. Но мы понимаем, что наши кодексы и нормы уже предполагала нормы и подходы, которые ориентированы на человека, поэтому мы уже можем видеть результаты, когда в городе комфортно, уютно, чисто и безопасно, - подчеркнул Сергей Левкин.

В ближайшее время в Москве будет проведено исследование, во время которого будут использоваться методики двух стандартов. Первая - активный дизайн (active design), вторая - здоровые улицы (healthy streets).

- Активный дизайн касается двух основных категорий: «Городского дизайна», касающегося в первую очередь уличной сети и общественных пространств, а также «дизайн зданий и помещений», - рассказал Сергей Левкин, - Анализ проводился только в части первой категории, учитывая связность улиц, влияние на снижение трафика, расширение пешеходной сети.