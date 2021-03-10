Левкин: Реновация позволяет создать в Москве городскую среду нового формата

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Программа реновации помогает создать в Москве городскую среду современного формата, более комфортную и уютную. Главным приоритетом при строительство новых кварталов является экология и здоровье горожан, отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. В интервью Агентству городских новостей «Москва» он рассказал, какими принципами руководствуются городские власти, создавая новые жилые пространства.

- Мы прекрасно понимаем, что город меняется, становится безопаснее, уютнее, комфортнее. Кварталы, построенные в рамках программы реновации, по новым стандартам, снижают уровень загрязнения, шума, повышают уровень вовлеченности жителей в жизнь города, создают стимул для активной и здоровой жизни. Все это не менее важно, чем качество строительства жилья, - подчеркнул Сергей Левкин.

В нормативах программы реновации жилого фонда столицы уже прописаны достаточно высокие требования: учитываются и экология, и безопасность, и возможности для занятий спортом и здорового образа жизни. При этом работа над совершенствованием основных норм продолжается.

- Стандарты в программе заложены высокие, но мы продолжим эту работу, мы будем обновлять и рассказывать о том, что мы намерены делать нового для развития городской среды. Мир движется в этом направлении, - рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы.

По словам Сергея Левкина, специалисты в сфере градостроения изучают передовые мировые практики и выбирают самые лучшие из них — как по строительству отдельных домов, так и при возведении целых районов.

- В то, что строится сейчас и будет построено еще, уже заложены посылы здорового жилища, здорового города, здоровой территории, - подчеркнул Сергей Левкин.

Мировые принципы Urban Health (в переводе с англ. - «Здоровый город») включают в себя лучшие тренды по развитию городов. Они подразумевают совершенно новый взгляд на то, какими должны стать современные мегаполисы. В первую очередь города должны быть комфортными для жителей. Для этого необходимо создавать условия для активной и здоровой жизни горожан.