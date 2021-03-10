35-летний хоккеист умер на руках у друга в Московской области Фото: Архив "КП"

Не успел спортивный мир обсудить трагичную новость о смерти бывшего хоккеиста и тренер Игоря Хацея, который скончался после тренировки в Ледовом дворце «Центральный» на улице Талалихина в Москве. Как новая трагедия – в Одинцовском районе Московской области умер 35-летний воспитанник ЦСКА, экс-вратарь молодежного «Витязя» Дмитрий Белевцев.

Он скончался утром 10 марта на глазах у друга.

Как стало известно сайту mk.ru, около 5 часов утра к Белевцеву приехал его приятель - известный хоккеист, бывший вратарь московского «Динамо» Сергей Бабарико.

Мужчины собирались вместе ехать на утреннюю игру в спорткомплекс. Сергей планировал выйти на лед, а Дмитрий выступал в роли зрителя. После игры собирались заехать в суд. Белевцева лишили водительских прав, и он собирался забрать бумаги.

Поднявшись в квартиру приятеля, Бабарико позвонил в дверь. Спустя какое-то время хозяин повернул ключ в замке, к тому моменту он уже терял сознание.

Гость сразу понял, что ситуация критичная. Он вызвал скорую помощь и перетащил друга на диван.

Вскоре в квартире были врачи, но они не смогли спасти жизнь экс-спортсмена. Предварительная причина смерти - интоксикация.

Сейчас в случившемся разбираются следователи. Белевцев жил один, жена развелась с ним и вместе с детьми переехала жить в другое место.