В Москве построят четыре спортивных комплекса

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Инвесторы получили в аренду на шесть лет 8 гектаров городской земли для строительства новых спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году в рамках масштабных инвестиционных проектов город выделил инвесторам землю для строительства четырех крупных спортивных комплексов, - сказал заместитель мэра. - Их общая площадь составит 85 тысяч квадратных метров. В рамках одного из проектов будет создан первый в России серфинг-парк. Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. За это время для создания современной спортивной инфраструктуры в столице было одобрено 11 проектов. В результате на территории площадью более 15 гектаров появятся спортивные объекты площадью около 148 тысяч квадратных метров».

Из четырех участков, решения по которым были приняты в 2020 году, три находятся в Мневниковской пойме, еще один - в Таганском районе.

«В Мневниках на 2,5 гектарах земли планируется возвести многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных метров для сборной команды России по керлингу, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Площадка сможет принимать международные соревнования по этому виду спорта. Кроме того, на участке 3,6 гектара построят серфинг-парк «Волна» площадью 30 тысяч квадратных метров. Его планируется оснастить уникальной системой генерации волн, обустроить песчаный пляж, SPA-комплекс, зал для занятий кроссфитом и другие помещения».

По его словам, ещё 2 гектара земли в Хорошево-Мневниках город выделил для строительства ледового дворца на 29 тысяч квадратных метров. А в Таганском районе на участке площадью 0,1 гектара появится детский крыто-открытый спорткомплекс. Его площадь - 560 квадратных метров. Здание возведет старейшая частная школа в Москве – «Содружество».

Напомним, масштабные инвестиционные проекты (МаИП) – это особый статус. Для строительства таких объектов город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов сроком на шесть лет. МаИП могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другие. Это позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места. Причем предприниматели могут сами посчитать арендную плату на сайте mos.ru с помощью сервиса «Калькулятор. Арендная плата на период строительства».