Партия «Новые люди» получила более 3 тысяч заявок на участие в реалити-шоу «#ДебатыКандидаты»

Сангаджи Тарбаев, член жюри конкурса капитан команды КВН «Сборная РУДН». Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

Со всей страны поступило более 3 тысяч заявок на сайт проекта kandidat.newpeople.ru. Жители столицы среди них тоже присутствуют.

До 24 марта заявки кандидатов будут рассмотрены компетентным жюри, которое выберет 30 участников, которые поборются за 30 миллионов рублей.

«Это действительно уникальное событие. Мы сделали настоящий социальный лифт, – рассказывает представитель «Новых людей» в столице Ярослав Самылин. – Любой человек может предложить решение проблемы, либо инициативу как сделать жизнь окружающих лучше. Если его идея интересна и актуальна – добро пожаловать в большую политику! Новые люди собирают в свою команду именно таких. Заявок от жителей столицы очень много. Победят сильнейшие, это справедливо и честно».

В состав жюри конкурса войдут председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, а также приглашенные эксперты – знаменитые политические и общественные деятели. Модератором реалити-шоу будет телеведущая Тая Тонкова.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.