В Москве пластический хирург перепугал соседей, ползая по двору с пистолетом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 марта жильцы одной из столичных многоэтажек позвонили в полицию и сообщили, что во дворе вооруженный мужчина.

Незнакомец, хоть и размахивал пистолетом, угрозы, судя по всему, не представлял. Мужчина зачем-то полз по земле к своей невидимой цели. Он прислонялся к земле, скрывался за машинами, но упорно не хотел вставать на ноги.

Все произошедшее запечатлели камеры уличного наблюдения. На записи отлично видно странное поведение вооруженного человека и попытки жалостливых соседей поднять человека с холодной земли.

Вскоре на место прибыли стражи порядка. Они быстро установили личность «ползущего». Как сообщает Пятый канал, им оказался пластический хирург 54-летний Андрей Р.

По некоторым данным, мужчина при неизвестных обстоятельствах выпал из окна квартиры, находящейся на втором этаже. При себе у него оказался травматический пистолет.

Полицейские предложили мужчина пройти медицинское освидетельствование, но он наотрез отказался.

Вдаваться в подробности происшествия мужчина не стал, только сказал, что неудачно выпрыгнул из окна и подвернул ногу.