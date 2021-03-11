В Подмосковье сотрудницу поликлиники "похоронили" из-за ошибки участкового Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История, которая произошла в подмосковном Чехове, достойна настоящего детектива. Сотрудница поликлиники случайно обнаружила, что уже несколько месяцев числится в списке мертвых.

55-летняя женщина даже не подозревала, что ее спокойная и размеренная жизнь может закончиться из-за ошибки в документах. Покой нарушил звонок из отделений Пенсионного фонда.

Ее попросили приехать в отделение с паспортом и СНИЛС. Рассмотрев документы, сотрудница отделения привела посетительницу в ужас. Оказывается, она несколько месяцев числится в списке умерших.

С тех пор жизнь женщины превратилась в череду походов по различным кабинетам, где она пыталась доказать, что жива. В загсе женщину уверили, что она умерла согласно данным из морга. А в морг данные предоставил участковый.

Как стало известно сайту mk.ru, началось все 13 апреля 2019 года. Участковый ОМВД России по городу Чехов выехал на вызов по улице Магистральная. Там скончалась от сердечной недостаточности женщина. Хозяйка дома пояснила, что умершая - цыганка, она приходила помогать ей в домашних делах.

Покойная оказалась полной тезкой сотруднице поликлиники. Только места регистрации были разными, но на эту маленькую деталь участковый внимания не обратил. Он предоставил в морг сведения о покойной, которые дополнил информацией из базы.

К несчастью, первой в списке оказалась та самая сотрудница поликлиники. Проверять указанный адрес проживания страж порядка не стал.

Спустя 14 дней покойную похоронили, так как за ней никто не явился. А почти через год выяснилась роковая ошибка. За это время жительница Чехова успела съездить на отдых в Тунис и нигде не возникло проблем с документами.

Чтобы отстоять свое право на жизнь, ей пришлось брать справку у нотариуса, что она действительно жива. А еще доказывать случившееся в суде.

В итоге Чеховский городской суд велел отменить все записи о смерти несчастной в книге актов о смерти. И обязал выплатить в качестве моральной компенсации 20 тысяч рублей. А вот сотрудники полиции свою вину так и не признали.