В Москве определили границы земельных участков для 103 многоквартирных домов

Сегодня практически вся территория многоквартирной застройки столицы отмежевана Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2021 года город за счет бюджета разработал 22 проекта межевания жилых кварталов. Их общая площадь - 98 гектаров. Теперь собственники помещений в этих домах могут направить запрос в Департамент городского имущества для проведения кадастровых работ за счет города.

«Сегодня практически вся территория многоквартирной застройки столицы отмежевана, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Утверждено более 3,8 тысячи проектов общей площадью свыше 50 тысяч гектаров. В прошлом году за счет города было разработано 65 проектов межевания территории жилых кварталов общей площадью 590 гектаров, на которых находится 573 многоквартирных дома».

По его словам, с начала 2021 года утверждено 22 проекта межевания территории площадью 98 гектаров под 103 многоквартирными домами.

«Планируется, что к 2022 году вся территория жилой многоквартирной застройки в границах «старой» Москвы будет отмежевана, - подчеркнул заммэра. - После постановки земельных участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению».

Напомним, c августа 2019 года работу по подготовке, согласованию и утверждению проектов межевания, а также постановку придомовых территорий на государственный кадастровый учет город начал выполнять за бюджетные деньги.

«Земельные участки под многоквартирными домами ставятся на кадастровый учет только при наличии проекта межевания квартала, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Решение о постановке земельного участка на кадастровый учет принимается владельцами недвижимости самостоятельно, по собственному желанию и не является обязанностью. Как только земельный участок будет поставлен на кадастровый учет, собственники помещений смогут использовать придомовую территорию по своему усмотрению. Также это нужно для разрешения земельных споров по прилегающей территории, например, самовольного захвата земли сторонними лицами».

Ознакомиться со всеми утвержденными проектами межевания можно на портале mos.ru на странице Департамента городского имущества или при помощи Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы.