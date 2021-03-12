Собянин: в Москве начнут выпускать 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские больницы в апреле-мае получат первые партии препаратов для лечения рака, которые поступят по офсетному контракту. Правительство столицы заключило его с компанией «Биокад» в 2017 году. О том, что такое офсетные контракты, и почему они выгодны для экономики города, Сергей Собянин рассказал в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

- В марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании «Биокад» в Алабушево, Зеленоград. До конца 2027 года компания будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, - рассказал мэр столицы.

Офсетные контракты – новый для российской экономики инструмент, который применяется в нашей стране с 2016 года. Главная цель таких контрактов – привлекать частные инвестиции для создания новых производств. За вложение средств в экономику региона инвестору предоставляются гарантии сбыта продукции государственному или муниципальному заказчику. Срок действия офсетных контрактов – 5-10 лет, при этом объем инвестиций в производство должен составлять не менее 1 млрд. рублей.

Как отметил Сергей Собянин, офсетные контракты – это эффективный способ наладить в России производство жизненно необходимой продукции, чтобы не зависеть от экспортных поставок.

- Правительства большинства стран видят в госзакупках важнейший инструмент поддержки отечественного производителя. Если покупаем молоко, то только у своих крестьян. Вагоны метро – у своего, а не у иностранного производителя. Деньги налогоплательщиков должны работать на развитие собственной экономики, а не уплывать за рубеж, - пишет мэр столицы. - Логика понятная, но и проблемы тоже очевидны: снижается конкуренция, закупки часто идут по завышенным ценам. Еще хуже – страдает качество продукции, поставляемой для государственных нужд. Но можно ли совместить задачи экономии бюджетных средств, обеспечения качества продукции и поддержки отечественного производителя? Один из возможных вариантов – офсетные контракты – несколько лет назад предложило Правительство Москвы.

Инициативу столичных властей поддержало Правительство России, внеся соответствующие изменения в законодательство. Инвесторы получили возможность вкладывать деньги в новые предприятия в обмен на госконтракты.

- Построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции, - рассказал Сергей Собянин. - Мы уже заключили пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. В создание новых производств инвесторы вложат 12,9 млрд рублей. Общий объем закупок по пяти контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране.

Второй офсетный контракт Правительство Москвы заключило в 2018 году с компанией «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм»). Один из крупнейших фармацевтических концернов России построит в Алабушево завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. Новые корпуса уже возводятся, в них разместятся 12 производственных линий.

Третий офсетный контракт столичные власти подписали с компанией «Гемамед». Уже через несколько месяцев новое предприятие в технополисе «Москва» в Печатниках начнет тестовые поставки специальных медицинских изделий для лечения пациентов со стомой. Если тесты пройдут успешно, сотрудничество продолжится на постоянной основе.

Четвертый контракт в 2020 году мэрия заключила с компанией «Вимм-Билль-Данн». Лианозовский молочный комбинат будет делать детское питание для молочных кухонь города, всего 38 наименований продукции – от соков и пюре до молочных смесей.

Пятый контракт правительство города подписало в феврале 2021 года с Московским эндокринным заводом. За два года предприятие наладит производство 20 лекарственных средств. Среди них - противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики

- Конечно, офсетные контракты не могут быть массовой историей. Большую часть необходимых товаров город будет по-прежнему закупать на открытых торгах, - подчеркнул мэр столицы. - Тем не менее, благодаря офсетам мы рассчитываем создать в Москве еще несколько крупных производств – в сфере транспортного машиностроения, выпуска коммунальной техники и оборудования для сектора IT.

Мэр отметил, что офсетные контракты позволяют городским властям приобретать необходимую продукцию по выгодным ценам, не переплачивая посредникам и поставщикам. К тому же инвестиции в производство – это новые рабочие места для москвичей и налоги в бюджет города.

- И даже когда сроки действия контрактов закончатся, новые фабрики все равно останутся в Москве, - подчеркнул столичный градоначальник.